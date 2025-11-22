Haberler

6 gollü düello! Dortmund 90+1'de yıkıldı

6 gollü düello! Dortmund 90+1'de yıkıldı
Güncelleme:
Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Stuttgart ile 90+1'de yediği golle 3-3 berabere kaldı.

  • Borussia Dortmund ile Stuttgart arasındaki Bundesliga maçı 3-3 berabere sonuçlandı.
  • Borussia Dortmund'un gollerini Emre Can (34. dakika), Maximilian Beier (41. dakika) ve Karim Adeyemi (89. dakika) kaydetti.
  • Stuttgart'ın gollerini Deniz Undav (47, 71 ve 90+1. dakikalar) attı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

6 GOLLÜ DÜELLODA DORTMUND SON ANDA YIKILDI

Borussia Dortmund'un gollerini 34. dakikada penaltıdan Emre Can, 41. dakikada Maximilian Beier ve 89. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Stuttgart'ın golleri ise 47, 71 ve 90+1. dakikalarda Deniz Undav'dan geldi.

MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYMEDİ

Borussia Dortmund'ta Salih Özcan, Stuttgart'ta ise Atakan Karazor, mücadelede süre almadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takımın da puanı 22 oldu. Ligin bir sonraki hatasında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Stuttgart ise Hamburg deplasmanında 3 puan arayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
