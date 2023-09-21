58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir etapları için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etapları için yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Turun 6. etabı 13 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Selçuk ilçeleri arasında, 7. etap ise bir gün sonra Selçuk-Manisa-İzmir güzergahında yapılacak.