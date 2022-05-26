57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor - Haberler

Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası eleme müsabakalarıyla devam ediyor. İki gündür devam müsabakalarda 7 milli sporcu adını finale yazdırarak önemli bir başarıya imza atarken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Avukat Aslan Abid Uğuz şampiyonayı rekorla kapatacaklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde dün başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası eleme müsabakalarıyla devam ediyor. 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular finale çıkmak için tatamide ter döküyor.

7 Türk sporcu finalde

Bugün yapılan müsabakalarda rakiplerini geçen 7 milli sporcu finale çıktı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda rakiplerine mağlup eden Ali Sofuoğlu, Erman Eltemur, Murat Öz, Eray Şamdan, Dilara Bozan, Serap Özçelik ve Eda Eltemur finale çıktı. 2018 Dünya Karate Şampiyonası'nda kumite 50 kiloda dünya ikincisi olan milli sporcu Serap Özçelik'in yarı final müsabakası büyük heyecana sahne oldu. Azeri rakibini iyi oyunuyla geçen Özçelik, şampiyonada finale yükseldi.

Yunan rakibini 5-1'le geçti

Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ikinci olarak gümüş madalyayı kazanan milli sporcu Eray Şamdan yarı finalde yunan sporcu Xenos ile karşılaştı. Şamdan, rakibini 5-1'lik ezici bir skorla geçti. Milli sporcunun finale çıkması büyük bir sevince neden oldu.

"Şampiyonayı rekorla kapatacağız"

Milli sporcuların başarısı ile şampiyonayı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, millilerin şampiyonaya çok iyi başladığını söyledi. 7 milli sporcunun finale çıktığını aktaran Başkan Uğuz, "İnşallah cumartesi ve pazar günü 7 altın madalyaya adayız. 7'de 7 yapacağız. Bunun dışındaki oyuncularımızda var. Onlardan da ümitliyiz. Gerçekten rekoru kıracağımıza inanıyorum. Oyuncuların hepsinin alnından öpüyorum. Eray, olimpiyatlarda gümüş madalya almıştı. Burada da finale çıktı. Herkes çok heyecanlı. Yerimizde duramıyoruz. İnşallah şampiyonayı rekorla kapatacağız. Şampiyona çok iyi geçiyor. Uzun zamandır hazırlık yapmıştık. Organizasyon bakımından da peki iyi notu aldık diye düşünüyorum. Tüm delegasyon ve federasyon başkanları, organizasyondan ve ev sahipliğinden çok memnunlar. Türkiye'ye yakışır bir şampiyona oluyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor