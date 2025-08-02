56. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Yapıldı

Geleneksel 56. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri, Doğanşar ilçesinde gerçekleştirildi.

Asrın güreşçisi olarak adlandırılan Ahmet Ayık adına düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Ahmet Ayık il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakalara katılan pehlivanlara başarılar dileyen Vali Şimşek, "Valilik olarak Sivas'ın kültüründe bu denli büyük yer tutan güreşe ayrı bir önem veriyoruz. Buradan tüm güreşseverlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Sivas'ta güreş üzerine bir Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezi kuruyoruz. Yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu merkez Sivas'ımızdan Ahmet Ayık gibi, Hamza Yerlikaya gibi Taha Akgül gibi nice şampiyonların daha çıkmasına vesile olur" dedi. - SİVAS