56. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Yapıldı

56. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşar ilçesinde düzenlenen geleneksel güreş etkinliğine vali ve protokol üyeleri katıldı. Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ta güreş için Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezi kurulacağını açıkladı.

Geleneksel 56. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri, Doğanşar ilçesinde gerçekleştirildi.

Asrın güreşçisi olarak adlandırılan Ahmet Ayık adına düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Ahmet Ayık il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakalara katılan pehlivanlara başarılar dileyen Vali Şimşek, "Valilik olarak Sivas'ın kültüründe bu denli büyük yer tutan güreşe ayrı bir önem veriyoruz. Buradan tüm güreşseverlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Sivas'ta güreş üzerine bir Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezi kuruyoruz. Yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu merkez Sivas'ımızdan Ahmet Ayık gibi, Hamza Yerlikaya gibi Taha Akgül gibi nice şampiyonların daha çıkmasına vesile olur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Çağlar! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşi işlettiği mekanda vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.