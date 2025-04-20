55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers,teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

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Wolves, Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a konuk oldu. Pereira'nın öğrencileri, 77. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

55 YIL SONRA ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

İngiliz devine karşı alınan bu galibiyet, kulüp tarihine geçti. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanmış oldu.

5 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Wolves'in bu 5 maçlık galibiyet serisinde aldığı sonuçlar şu şekilde;