55 yıl sonra bir ilk! Vitor Pereira, Premier Lig'de rekor kırdı
Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın gelişiyle yükselişe geçen İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, 33. haftada konuk olduğu Machester United'ı 1-0 yenerek tarihi bir başarı elde etti. Wolves, 55 yıl sonra Premier Lig'de ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers,teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.
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Wolves, Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a konuk oldu. Pereira'nın öğrencileri, 77. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
55 YIL SONRA ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET
İngiliz devine karşı alınan bu galibiyet, kulüp tarihine geçti. Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkış yakalayan Wolverhampton Wanderers, 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanmış oldu.
5 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR
Wolves'in bu 5 maçlık galibiyet serisinde aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Southampton 1-2 Wolves
- Wolves 1-0 West Ham
- Ipswich 1-2 Wolves
- Wolves 4-2 Tottenham
- Manchester United 0-1 Wolves