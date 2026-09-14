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54. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası sona erdi

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Yunanistan'da düzenlenen 54. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası sona erdi.

Yunanistan'da düzenlenen 54. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Volos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 63 sporcu mücadele etti. Türkiye'yi organizasyonda 16 sporcu temsil etti.

Erkekler kategorisinde Emir Tombuloğlu ikinci, Eren Kaan Erendemir üçüncü, Ateş Canuysal dördüncü ve Cengiz Eren Güvenç beşinci sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Elif Terece şampiyon olurken, Ada Vera Tüfekçiler ikinci sırayı aldı.

Kaynak: AA
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