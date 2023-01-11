500 milyon euroyu unutun! Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da ödenecek toplam para akıllara zarar

Al Nassr'dan 2.5 yıl sonunda 500 milyon euro kazanacak olan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığında elçilik rolünü üstlenmek için de 200 milyon euro alacağı belirtildi. Toplamda 700 milyon euro kazanacak Portekizli yıldızın maliyetini Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğulları Muhammed, Naif, Turki ve Rakan'ın ödeyeceği belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Portekizli yıldızın 2.5 yıl sonunda kazanacağı 500 milyon euroya ek olarak 200 milyon euroyu daha kasasına koyacağı belirtildi.

700 MİLYON EURO KAZANACAK

AFP'deki habere göre; Al Nassr'da 2.5 yıl için 500 milyon euro alacağı sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, 2030 Dünya Kupası için adaylığını koyacak Suudi Arabistan üstleneceği elçilik göreviyle de 200 milyon euro daha kazanacak.

TÜM PARAYI PRENSLER ÖDEYECEK

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğulları Muhammed, Naif, Turki ve Rakan'ın Al Nassr'ın onursal üyeleri olduğu ve Cristiano Ronaldo'ya ödenecek 700 milyon euronun tamamını karşılayacakları belirtildi.