50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yaz transfer döneminde düşük maliyetli ancak yüksek potansiyelli bir hamle yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Senegal'den sadece 50 bin euro karşılığında genç forvet El Bachir Gueye'yi renklerine bağladı. Bu transfer, maliyetine kıyasla kısa sürede Süper Lig'in en dikkat çeken hamlelerinden biri haline geldi.

İLK MAÇTA 2 GOLLE PARLADI

22 yaşındaki El Bachir Gueye, Gaziantep FK karşısında çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol birden atarak mükemmel bir başlangıç yaptı. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Senegalli futbolcu, Antalyaspor tribünlerinden büyük alkış aldı.

TRANSFERMARKT'TA PROFİLİ BİLE YOKTU

Futbol dünyasının referans platformu olan Transfermarkt'ta dahi profili bulunmayan Gueye, bu özelliğiyle futbol kamuoyunda "profilsiz yıldız" olarak anılmaya başlandı.

KULÜPTE YENİ UMUT

Antalyaspor yönetimi, genç oyuncudan umutlu. Kulüp çevrelerinde Gueye'nin performansını sürdürmesi halinde Avrupa kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor.