50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Antalyaspor'un sadece 50 bin euro karşılığında Senegal'den transfer ettiği 22 yaşındaki forvet El Bachir Gueye, ilk maçı olan Gaziantep FK maçında 2 gol birden attı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken futbolcunun Transfermarkt profili yoktu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yaz transfer döneminde düşük maliyetli ancak yüksek potansiyelli bir hamle yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Senegal'den sadece 50 bin euro karşılığında genç forvet El Bachir Gueye'yi renklerine bağladı. Bu transfer, maliyetine kıyasla kısa sürede Süper Lig'in en dikkat çeken hamlelerinden biri haline geldi.

İLK MAÇTA 2 GOLLE PARLADI

22 yaşındaki El Bachir Gueye, Gaziantep FK karşısında çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol birden atarak mükemmel bir başlangıç yaptı. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Senegalli futbolcu, Antalyaspor tribünlerinden büyük alkış aldı.

TRANSFERMARKT'TA PROFİLİ BİLE YOKTU

Futbol dünyasının referans platformu olan Transfermarkt'ta dahi profili bulunmayan Gueye, bu özelliğiyle futbol kamuoyunda "profilsiz yıldız" olarak anılmaya başlandı.

KULÜPTE YENİ UMUT

Antalyaspor yönetimi, genç oyuncudan umutlu. Kulüp çevrelerinde Gueye'nin performansını sürdürmesi halinde Avrupa kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Serkan Basar:

Seneye Uyanık Bir Avrupa Kulübü Çıkar 1 Milyon Euroya Alır Bir Sene Oynatır Sonra 50 milyona Çakar

