5 maçtır kazanamayan Manisa FK yarın İstanbulspor'la karşılaşacak

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TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş mutlak galibiyet hedeflediklerini ve takımına inandığını dile getirdi. Milli ara öncesi Manisa FK 8'inci haftaya 9 puanla 10'uncu sırada girdi. İstanbulspor ise 2 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı