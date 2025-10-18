5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği, son haftalardaki başarılı performansını sürdürdü.

İLK 5 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ, İSTİFASI İSTENDİ

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybetti. Kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından istifası talep edilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kötü günleri hızlı bir şekilde geride bırakarak takımıyla çıktığı son 4 maçta yenilmezlik serisi yakaladı.

ZAMAN İSTEDİ, HAKLI ÇIKTI

Haftalar öncesinde takımın henüz oturmadığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Eroğlu, takımıyla birlikte ligde inanılmaz bir dönüş yaptı ve eleştirmenlerin takdirini kazandı.

SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini 6. haftada İkas Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde etti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 7. haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1, 8. haftada ise Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Ligin 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran başkent temsilcisi, son 4 haftada aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesinde 8 puan yazdırmayı başardı.

MEHMET KAYA BAŞKANLIĞINDAKİ İLK MAÇTA GALİBİYET

Gençlerbirliği Kulübünde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşanmıştı. Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçilen Mehmet Kaya, böylece ilk maçında galibiyetle tanıştı.