5 maçta 2 puanla sonuncu Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'dan ilk puanını almaya çalışacak

TRENDYOL Süper Lig'de 5 hafta sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puan toplayan sonuncu sıradaki Göztepe milli ara öncesi yarın evinde üst sıralarda yer alan Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde galibiyet alamayan tek takım olan Göztepe'de sakatlıkları devam eden stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin yanı sıra kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Novatus Miroshi'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 350, 5'inci ve 6'ncı kategori 600, misafir tribünü ise 700 TL olarak satışa sunuldu. Göztepe'nin bu haftaki rakibi Çaykur Rizespor ise 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi 5 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 9 puan topladı. Rize ekibi üst üste 3 deplasman maçını da kazanmayı başarırken, Göztepe ise evinde henüz puan alamadı. Göz-Göz, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İzmir temsilcisi hafta içinde takımla dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı