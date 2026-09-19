Haberler

5 maçta 2 puanla sonuncu Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'dan ilk puanını almaya çalışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 maçta 2 puanla sonuncu Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'dan ilk puanını almaya çalışacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 hafta sonunda 2 puanla sonuncu Göztepe, yarın 20.00'de evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Sakat ve cezalıların bulunduğu Göztepe'de Furkan Bayır, Sonko Sundberg, Allan Godoi ve Ogün Bayrak oynayamayacak; 5 maçta 9 puanlı Rizespor ise 3 deplasman maçını kazanmış durumda.

TRENDYOL Süper Lig'de 5 hafta sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puan toplayan sonuncu sıradaki Göztepe milli ara öncesi yarın evinde üst sıralarda yer alan Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde galibiyet alamayan tek takım olan Göztepe'de sakatlıkları devam eden stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin yanı sıra kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren orta saha Novatus Miroshi'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 350, 5'inci ve 6'ncı kategori 600, misafir tribünü ise 700 TL olarak satışa sunuldu. Göztepe'nin bu haftaki rakibi Çaykur Rizespor ise 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi 5 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 9 puan topladı. Rize ekibi üst üste 3 deplasman maçını da kazanmayı başarırken, Göztepe ise evinde henüz puan alamadı. Göz-Göz, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İzmir temsilcisi hafta içinde takımla dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı

250 bin TL ceza yedi, bakın ne tavsiye verdi
Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi