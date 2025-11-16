5 gollü destansı maç! 90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, 90+6'da bulduğu golle Macaristan'ı deplasmanda 3-2 yendi ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı.
- İrlanda, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ı 3-2 yendi.
- İrlanda, 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası play-off hakkı kazandı.
- Troy Parrot, maçta hat-trick yaparak İrlanda'nın gollerini attı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Macaristan ve İrlanda karşılaştı. Puskas Arena'da oynanan maçı İrlanda, 3-2'lik skorla kazandı.
5 GOLLÜ MAÇTA 90+6'DA MUHTEŞEM SON
Macaristan, Lukacs'ın 3. dakikada attığı golle maça 1-0 önde başladı. İrlanda'da Troy Parrot, 15. dakikada penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Macaristan, 37. dakikada Varga'nın golüyle yeniden öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran İrlanda, Parrot'un 80 ve 90+6'da attığı gollerle maçı kazanmayı başardı. Parrot, maçı hat-trick yaparak tamamladı.
PLAY-OFF BİLETİNİ CEBİNE KOYDU
Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 10 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. Macaristan ise 8 puanda kaldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.