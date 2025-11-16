5 gollü destansı maç! 90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Macaristan ve İrlanda karşılaştı. Puskas Arena'da oynanan maçı İrlanda, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA 90+6'DA MUHTEŞEM SON

Macaristan, Lukacs'ın 3. dakikada attığı golle maça 1-0 önde başladı. İrlanda'da Troy Parrot, 15. dakikada penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Macaristan, 37. dakikada Varga'nın golüyle yeniden öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran İrlanda, Parrot'un 80 ve 90+6'da attığı gollerle maçı kazanmayı başardı. Parrot, maçı hat-trick yaparak tamamladı.

PLAY-OFF BİLETİNİ CEBİNE KOYDU

Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 10 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. Macaristan ise 8 puanda kaldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.