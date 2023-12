5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerşekleştirildi

Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcunun, 5 kilometrelik parkura ise yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Koşular, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Vekili Muhammed Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin startı vermesi ile başladı.

Bin 300 sporcu ile yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı

Maratonun 21 kilometrelik koşusuna 414, 10 kilometrelik koşusuna 886 olmak üzere toplam bin 300 sporcu atlet katılırken, 5 kilometrelik halk koşusuna ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Maratona katılan sporcular ve halk, tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak için koştu.

"5.Gazi Yarı Maratonu Türkiye'deki en özel maraton"

Koşu öncesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gazi Yarı Maratonu'nun çok özel olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan, 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başladığı günden bu kadar vermiş olduğu destek için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Daha nice yarışlara hep birlikte koşmak ümidiyle" dedi.

"Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır, spor özgüvendir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maraton öncesi yaptığı açılış konuşmasında tarihi Antep savunmasında şehit olanları ve gazileri anarak, her gelişimin eğitimle başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını gaziden gaziye 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizinle iftihar ediyorlar. Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır. Spor özgüvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. O kadar önemli ki vücut disipline oluyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Spor disiplindir. Spor planlamadır. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmak için, istiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak, Gazi şehrin yüzyılı olacak. Hep birlikte durmadan, aşkla koşuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP