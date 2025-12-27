-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Sivasspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda -5 derecede oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

Ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bekir Turaç Böke ve 78. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

MÜCADELEYE KAR MOLASI

Sivasspor– Bandırmaspor mücadelesi kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu. Sahanın temizlenmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Sivasspor, puanını 25'e çıkardı. Play-off potasında yer alan Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek.