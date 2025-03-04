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5 dakikalık VAR incelemesi taraftarı çıldırttı

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Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Kocaelispor'un golü, 5 dakikalık VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olurken ev sahibi ekibin golü 5 dakikalık inceleme sonrası VAR'dan döndü.

Bu sonuçla Kocaelispor 56 puanla liderliğini devam ettirdi. 7. sıradaki İstanbulspor ise puanını 40'a yükseltti. Kocaelispor maçın 44. dakikasında Oğulcan Çağlayan'ın penaltısı ile 1-0 öne geçti. İstanbulspor, Şeref Özcan'ın 90+1'deki golüyle maçta dengeyi sağladı.

OFSAYT VAR MI, YOK MU?

Kocaelispor, 90+7'de ise Aaron Appindangoye golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 94.10'da başlayan VAR incelemesi 99.01'de bitti ve gol VAR'dan döndü. Bu pozisyon sonrası Kocaelisporlu taraftarlar karara büyük tepki gösterdi. Yeşil siyahlılar sosyal medyadan pozisyonun ofsayt olmadığını savundu.

5 dakikalık VAR incelemesi taraftarı çıldırttı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

yokki ofsayt dün izledim bende maçı kocalinin hakkını bal gibi yediler

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