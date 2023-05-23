5 ayda gördükleri canına tak etti! Ronaldo, Suudi Arabistan'dan apar topar ayrılıyor
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Sene başında Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 ayın ardından ayrılık kararı aldı. Kulübün modernlikten uzak, altyapıların yetersiz olmasından dert yanan Portekizli yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.
Manchester United'dan ayrılığı sonrası rekor ücrete Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılık kararı aldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, sene başında imza attığı Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 aylık sürecin sonunda kulübün modernlikten çok uzak olmasından dert yanan Portekizli yıldız, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
2.5 yıl için toplam 500 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, haklı bir sebep olmadan sözleşmesini feshederse Al Nassr'a tazminat ödemek zorunda kalacak.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.