5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty'yi 5-0 yenen Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Real Madrid TV'de yapılan yorumlarda Arda Güler'in hem oyun kurucu hem de hücumda gol tehdidi oluşturması nedeniyle Xabi Alonso'nun hangi pozisyonda kullanacağına karar vermekte zorlandığı vurgulandı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kulübün resmi kanalı Real Madrid TV, teknik direktör Xabi Alonso'nun takımındaki Arda Güler'in rolünü masaya yatırdı.

"OYUN KURUYOR AMA GOL DE TEHDİT EDİYOR"

Programda yorumcu Melchor Ruiz, Alonso'nun Arda Güler konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu, "Arda Güler'le teknik direktörseniz bir probleminiz var. Çünkü oyun kurulumunda çok iyi, ama aynı zamanda forvet arkasında da gol tehdidi var ve son pası verebiliyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Ruiz, Güler'in hem derinde oyun kurucu hem de hücumda yaratıcı bir isim olduğunu, bu yüzden Alonso'nun onu hangi bölgede kullanacağı konusunda kararsız kalabileceğini söyledi.

"O BİR İNCİ, HAM BİR ELMAS"

Ruiz, genç yıldız, "Onu daha geriye koyarsanız ileri bölgede sağlayacağı katkıyı kaybedersiniz. Ona tüm sahayı kat ettiremezsiniz. İki büyük özelliği var: rakip baskısını kırarak oyunu kurabilmesi ve hücumda asist ya da oyunun temposunu belirlemedeki vizyonu. O bir inci, ham bir elmas; Real Madrid'de yavaş yavaş işleniyor" ifadelerini de kullandı.

İbrahim Çelik
Mohammed:

