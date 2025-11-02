47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Bizuager Aderra kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

Bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.