46 yıl sonra Beşiktaş'ı konuk edecek Giresunspor'da hedef iyi sonuç

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında oynanacak maçta Giresunspor ile Beşiktaş 46 yıl sonra Giresun'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki en son oynanan lig maçından Beşiktaş galip ayrılmıştı.

GZT Giresunspor Süper Lig'in 33'üncü haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek. 46 yıl sonra Giresun'da bir lig maçında karşılaşacak olan iki takım en son 24 Ekim 1976'da Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşmış ve o karşılaşmadan Beşiktaş 1-0 galip ayrılmıştı.