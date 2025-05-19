41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
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Bandırmaspor'un 41 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, bu sezon 18. golünü atarak takımını Süper Lig'e çıkarmanın peşinde. 7 sezondur Türkiye'de oynayan Paixao, bu süre zarfında 136 gol attı. Deneyimli golcünün bir sezonda ortalama gol sayısı ise 19'u buldu.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 4-1'lik skorla kazandı.

41 YAŞINDA 18. GOLÜNÜ ATTI

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren gollerden birini de 41 yaşındaki yıldız golcüsü Marco Paixao kaydetti. Karşılaşmanın 88. dakikasında sahneye çıkan golcü isim, bu sezonki 18. golünü atarak takımına final yolunda büyük avantajı yakalattı.

136 GOL ATTI

Yaşına rağmen performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Paixao, 34 yaşında geldiği Türkiye'de toplam 7 sezon geçirdi. Sırasıyla Altay, Şanlıurfaspor ve Bandırmaspor formaları giyen tecrübeli oyuncu, 7 sezonda 136 gol attı ve sezon başına 19 gol atma başarısı gösterdi.

ALTAY'I DA SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

Bandırmaspor'u Süper Lig'e çıkarma yolunda büyük emek sarf eden Portekizli santrfor, Altay ile de 1. Lig'de uzun süre mücadele etmiş ve ardından takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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