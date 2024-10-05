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41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı Koşuldu

41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı Koşuldu
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde gerçekleştirilen Petlas Seyirci Özel Etabı'nda Buğra Banaz-Gürol Onur Ahıskalı ikilisi en iyi süreyi elde etti.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı koşuldu.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 55 pilot, otomobillerinin aydınlattığı pistte 3,5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Buğra Banaz-Gürol Onur Ahıskalı ikilisi etabı 02.28.20 süreyle geçerek en iyi süreyi elde etti. İkiliyi 02.30.40'lık süreyle Volkan Işık-Levent Gür ikilisi takip etti. Kerem Kazaz ve yardımcı pilotu Corentin Silvestre 02.30.70 ile etapta en iyi üçüncü süreyi yaptı.

Yarışlar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

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