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40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu

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Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'ın 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geçiveren Yunus Akgün, 17 milyon TL kazandığı sarı-kırmızılı takımdan 65 milyon TL talep etti. Milli futbolcunun bu talebinin sebebi ise yeni transfer Roland Sallai'nin 2.5 milyon euro kazanması.

Galatasaray'da bu sezon özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra ortaya koyduğu performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılıların kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini geri çevirmişti. Yunus ve menajerinin talep ettiği ücret belli oldu.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olması nedeniyle düzenli forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla ilk 11'deki yerini garantiledi. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 7'si ilk 11 olmak üzere 11 maçta giyen Yunus, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

40 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

Milli yıldızdan memnun olan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'e yeni bir kontrat önerdi. Cimbom, yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus'a 40 milyon TL teklif etti. Ancak sarı-kırmızılıların 40 milyon TL'lik teklifi kabul görmedi.

65 MİLYON TL İSTİYOR

Yunus Akgün'ün menajeri, sarı-kırmızılı kulüpten 65 milyon TL yıllık ücret talep etti. Takvim'de yer alan habere göre; Yunus ve menajerinin 65 milyon TL talep etmesinin sebebi ise yeni transfer Roland Sallai. Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Yunus ve menajeri de bu nedenle 65 milyon TL yıllık maaş istiyor.

OKAN BURUK'TAN YUNUS SÖZLERİ

Teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün ile ilgili olarak "Süper Kupa maçında Yunus'u oyuna aldım diye kıyamet kopmuştu. Antrenman performansını herkes görmüyor. Yunus şu an millî takımın önemli bir oyuncusu. Bir önceki millî maç arasında Esenler Erokspor'a karşı 3-5-2 oynadım. Sol kanat bek oynattım. Ondan sonra Yunus'u ilk 11'de başlattım. Savunmayı ve hücumu iyi yaptı. İyi olduğunu bana orada net gösterdi. Fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (3)

Uğur Alkanat:

Yabancıya gelince yağdır paraları yerli oyuncağa gelince köle usulü çalıştır

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yanıtYanıtla
suskun çocuk null:

Yunus 40 milyon etmez gönderin gitsin

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yanıtYanıtla
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