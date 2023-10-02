4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, babasının pistinde tır kullandı

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu'nun pistinde kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ise büyük beğeni kazandı.

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu'nun pistinde kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ise büyük beğeni kazandı.

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, geçtiğimiz günlerde 20 metre uzunluğundaki tıra iki arazi aracı ve bir panelvan minibüsü yükledi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise binlerce yorum ve beğeni aldı. Minik yeteneğin adına açılan sosyal medyasından yeni bir görüntü paylaşıldı. '1 tekerden 18 tekere' başlıklı paylaşımda küçük Zayn, iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklediği 20 metre uzunluğundaki tırı babası Kenan Sofuoğlu'nun pistinde kullandı. Paylaşılan video kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni alırken, Zayn'ın boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA