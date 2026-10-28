Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Lig Kupası 4'üncü turunda 4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'i normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltılarda 5-3 mağlup etti. Fleetwood Town tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselirken Arsenal kupadan elendi.

İNGİLTERE Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Lig Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 4'üncü lig ekibi Fleetwood Town'a 5-3 mağlup olarak kupadan elendi.

İngiltere Lig Kupası 4'üncü turunda Fleetwood Town, sahasında Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede seri penaltı atışları sonrasında Arsenal'a 5-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Arsenal'in genç futbolcusu Max Dowman kırmızı kart görürken, Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch yaptığı kurtarışlarla takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

PENALTI ÇALIŞMADAN ARSENAL'İ ELEDİLER

Fleetwood Town Teknik Direktörü Matt Lawlor, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maç öncesinde penaltı çalışması yapmadıklarını söyledi. Karşılaşmanın normal süresinin ardından uzatma dakikalarının oynanacağını düşündüğünü belirten Lawlor, yardımcılarının kendisine doğrudan penaltı atışlarına geçileceğini hatırlattığını ifade etti.

Fleetwood Town'ın Arsenal karşısında elde ettiği galibiyet, İngiliz futbolunda son yılların en dikkat çekici kupa sürprizlerinden biri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Takım ona emanet! İşte Fener'in geçici hocası
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir