4'te 4 yaptık! 12 Dev Adam önüne geleni deviriyor
Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya geldi.

20 SAYILIK DEV FARK

Karşılaşmaya çok iyi başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Estonya karşısında maç boyunca iyi bir grafik çizerek sahadan 84-64 galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYETİN MİMARI ALPEREN

Ay-yıldızlılarda; 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Estonya'da ise Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

12 DEV ADAM 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, turnuvadaki dört maçını da kazandı A Milli Takım, grupta ilk ikiyi garantiledi. Milliler, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek.

