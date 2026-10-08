4. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi şampiyonu Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan İl Sağlık Müdürlüğü takımı, elde ettiği şampiyonlukla Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etme ve finallere katılma hakkı kazandı.

Takımda yer alan Ahmet Yılmaz, Serdal Karaca ve Recep Kızılırmak, müsabakalar boyunca ortaya koydukları mücadele ve takım uyumuyla önemli bir başarıya imza attı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün sporcuları, bundan sonraki etapta Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye finallerine uzanmayı hedefliyor.

Kamu çalışanlarını sporla buluşturmak, kurumlar arası dayanışmayı artırmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları, farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı