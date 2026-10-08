Haberler

4. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi şampiyonu Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi şampiyonu Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Takım, bu sonuçla Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etme ve Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan İl Sağlık Müdürlüğü takımı, elde ettiği şampiyonlukla Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etme ve finallere katılma hakkı kazandı.

Takımda yer alan Ahmet Yılmaz, Serdal Karaca ve Recep Kızılırmak, müsabakalar boyunca ortaya koydukları mücadele ve takım uyumuyla önemli bir başarıya imza attı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün sporcuları, bundan sonraki etapta Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye finallerine uzanmayı hedefliyor.

Kamu çalışanlarını sporla buluşturmak, kurumlar arası dayanışmayı artırmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları, farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

Bir de kaydedip paylaştılar! Başkent sokaklarında skandal görüntü
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
İstanbul'da çöken binadan sevindiren görüntüler: Küçük çocuk enkazdan böyle kurtarıldı

İstanbul'da çöken binada mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Kediye işkence anları kamerada

Küçük çocuğun kediye yaptıkları akılalmaz! Kamera anbean kaydetti