4. hakem de dahil olmuş: Fenerbahçe'nin son dakikadaki penaltısının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 18. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta sarı lacivertlilerin son dakikalarda kazandığı penaltıdaki hakem konuşmaları yayınlandı.

İŞTE O VAR KAYITLARI

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin.

Hakem Oğuzhan Çakır: Bariz gol şansı var mı pozisyonda?

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada.

Hakem Oğuzhan Çakır: Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Veriyorum geniş açıdan.

AVAR Esat Sancaktar: Top için mücadele var.

Oğuzhan Çakır: Çekmeyi göster hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Tam çekmede bir daha dur.

Oğuzhan Çakır: Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Anlaşıldı.

4. Hakem Yiğit Arslan: Numaraya bak, numaraya.

Hakem Oğuzhan Çakır: 31 numara.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası sona erdi. Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yenerken, Fenerbahçe aynı skorla Hatayspor'u mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.