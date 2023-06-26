4'er gün arayla oynayacaklar! Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 10-18 Temmuz tarihleri arasında Kisvárda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. 10 Temmuz'da ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı gününe kadar 3 maç yapacak.

10 GÜNDE 3 MAÇ OYNAYACAKLAR

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde;