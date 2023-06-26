4'er gün arayla oynayacaklar! Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu
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2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 10-18 Temmuz tarihleri arasında Kisvárda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak
2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. 10 Temmuz'da ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı gününe kadar 3 maç yapacak.
10 GÜNDE 3 MAÇ OYNAYACAKLAR
Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde;
- Galatasaray - Kisvárda FC
- Tarih: 10.07.2023
- Maç Saati: 20.30 (TSİ)
- Stadyum: Merkür Arena - Graz
- FK Austria Wien - Galatasaray
- Tarih: 14.07.2023
- Maç Saati: 20.30 (TSİ)
- Stadyum: Generali Arena - Viyana
- SK Sturm Graz - Galatasaray
- Tarih: 18.07.2023
- Maç Saati: 20.00 (TSİ)
- Stadyum: Merkür Arena - Graz