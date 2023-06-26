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4'er gün arayla oynayacaklar! Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

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2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 10-18 Temmuz tarihleri arasında Kisvárda FC, FK Austria Wien ve SK Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. 10 Temmuz'da ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı gününe kadar 3 maç yapacak.

10 GÜNDE 3 MAÇ OYNAYACAKLAR

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

4'er gün arayla oynayacaklar! Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde;

  • Galatasaray - Kisvárda FC
  • Tarih: 10.07.2023
  • Maç Saati: 20.30 (TSİ)
  • Stadyum: Merkür Arena - Graz
  • FK Austria Wien - Galatasaray
  • Tarih: 14.07.2023
  • Maç Saati: 20.30 (TSİ)
  • Stadyum: Generali Arena - Viyana
  • SK Sturm Graz - Galatasaray
  • Tarih: 18.07.2023
  • Maç Saati: 20.00 (TSİ)
  • Stadyum: Merkür Arena - Graz
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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