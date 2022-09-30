Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyledi.

Erdoğan, Bursa'nın İznik ilçesinde 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği etkinlik alanında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Erdoğan, "Dün akşam bütün katılımcıların, ekranları başında izleyenlerin de tahmin ediyorum bu etkinliğin düşündüklerinden çok daha kaliteli, kapsamlı ve büyük olduğunu anlamalarına vesile oldu." dedi.

Etkinlik alanına büyük bir coşkunun hakim olduğunu aktaran Bilal Erdoğan, "Ekranları başında izleyen insanlardan çok mesaj, telefon ve tebrikler aldık. Ekip arkadaşlarımız da emeklerinin karşılığının güzel ve teveccühle karşılanmasından memnun kaldı. Burada büyük bir emek var. Çok ciddi sayıda insan burada aylardır çalışıyor. Başarılı bir açılışla başlaması önümüzdeki günlerde gelecek teveccühün de göstergesi. Bugün ve hafta sonunda İznik'te halkımızın çok keyifli zaman geçireceğini, geleneksel sporlarımızın gelişmesi adına da bu etkinliğin ciddi katkısı olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyaya vermeye çalıştığı mesaja değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunlarla ilgili farklı düşünceler var. Kimisi geleneksel spor branşlarının olimpiyat iddiasında olması, olimpiyatların içinde kendisine yer bulmasına çalışmasını savunuyor. Kimisi de bu oyunların daha bağımsız ve müstakil dünyası olması gerektiğini savunuyor. Ben ikinci görüşü paylaşıyorum. Geleneksel sporların olimpiyatların içinde yer almaya çalışması veya bir olimpiyat hedefini kendine koyması diğer sporlardaki gibi yozlaşma riskini de beraberinde getirebilir. Burada spora, hayata, çevreye ve rekabete bakış olarak bir alternatif inşa etmemiz gerek. Geleneksel sporlarda daha değerli bir yaklaşımı ortaya koymamız gerek. Buna 'Geleneksel Sporlar Olimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlara benzeşmek değil, farklılık esas. Buradaki açılış olimpiyatları andırıyor ama atlı gösteriler, çok kültürlü bir renklilik söz konusu. Verilmeye çalışılan 'Geçmişten Geleceğe Bir'iz!' mesajı. Sadece Türk dünyası için değil tüm insanlık için birlik ve beraberlik mesajı verilmeye çalışıldı. İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek."