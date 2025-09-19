4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Son olarak Atakaş Hatayspor forması giyen ve 4 aydır kulüpsüz durumda olan Vincent Aboubakar, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş formaları giyen 34 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor.
İRAN'A TRANSFER OLUYOR
Afrika basınından ActuCameroun'un haberine göre; 34 yaşındaki Vincent Aboubakar, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile anlaşmaya vardı. Kamerunlu oyuncunun yeni takımı ile 2 yıllık anlaşma sağladığı, kısa süre içerisinde de İran'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
10 GOLE KATKI YAPTI
9 Mayıs 2025 tarihinden beri kulüpsüz durumda bulunan Vincent Aboubakar, son olarak Atakaş Hatayspor forması giymiş ve 28 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.