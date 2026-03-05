4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

GAZİANTEP'TE NET GALİBİYET

Gaziantep deplasmanında etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak kupada yoluna devam etmeyi başardı.

SKRINIAR'DAN TAKIMA MORAL

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri ise takım kaptanı Milan Skriniar oldu. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen deneyimli savunmacı, buna rağmen yedek kulübesinde yer alarak takım arkadaşlarına destek verdi.

HEYECANI TARAFTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Maç boyunca kulübede takımı için büyük heyecan yaşayan Skriniar'ın görüntüleri taraftarların da dikkatini çekti. Slovak yıldızın takımına verdiği destek sosyal medyada da övgü topladı.