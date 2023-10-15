3Gen Holding Elazığspor Silifke Belediyespor'u 2-0 Yendi
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TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 2-0 yendi. Maçta Elazığspor'dan Metin ve Burhan gol attı.
TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 2-0 yendi.
Hakemler: Abdülselam Koçak, Yiğit Çam, Miraç Berk Kölemen
3Gen Holding Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Soner Birinci, Hasan Ekici (Mesut dk. 71), Çağrı Yağız Yasak (Murat dk. 87), Berşan Yavuzay, Cengizhan Akgün (Yağızcan dk. 81), Metin Peker, Fatih Kıran, Mikail Koçak, Bahattin Köse x (Burhan dk. 71)
Silifke Belediyespor: Rasim Mutlu, Cenk Özbey, Tolga Uran, Erhan Şengül (Ali Deniz dk. 90), Ahmet Kahraman, Ali Helvacı (Emir Can dk. 63), Furkan Şamil Çetin (Yiğit Ener dk. 72), Suat Beliktaş, İbrahim Halil Şimşek, İhsan Furkan Deniz (Anıl dk. 63), Halik Akhan
Goller: Metin (dk. 42), Burhan (dk. 88) (Elazığspor)
Kırmızı kart: Soner (dk. 73) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Mikail, Hasan, Berşan, Çağrı (Elazığspor), Furkan, Suat (Silifke Belediyespor) - ELAZIĞ