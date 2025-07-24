38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Başladı

38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Başladı
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Kınalıada'da düzenlenen şampiyonaya 350 yüzücü katıldı ve 5 yeni rekor kırıldı. Şampiyona, Türkiye, Bulgaristan, Kosova ve KKTC takımlarını bir araya getirdi.

BU yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası başladı. 24-25 Temmuz tarihlerinde Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 350 yüzücü katıldı.

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin konuşmasında Türkiye, Bulgaristan, Kosova ve KKTC takımlarının yarışmaya katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Uluslararası Prens Adaları yüzme şampiyonasını 36 yıldır organize eden Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün spora verdiği önemi vurguladı. Emre Burçkin yarışmayı her sene geliştirerek düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

Yarışmalarda toplam 42 takım ve 350 yüzücü mücadele etti. Yüzücüler, 50 metre Serbest, 400 metre Serbest, 100 metre Kurbağalama olmak üzere 3 ayrı dalda yarıştılar. İlk gün sonuçlarında 5 Yeni Prens Adaları Şampiyona Rekoru kırıldı. Kırılan yeni rekorlar şu şekilde:

Duru Ecrin Yiğit 50m Serbest 13 Yaş Bayanlar - 0: 27: 89

Kaan Balta 50m Serbest 13 Yaş Erkekler - 0: 26: 14

Boran Bora 50m Serbest 16 Yaş Erkekler - 0: 24: 33

Ferhan Feyza Orbay 100m Kurbağalama 13 Yaş Bayanlar – 1: 17: 22

Yaren Soysal 100m Kurbağalama 14 Yaş Bayanlar – 1: 12: 24

Şampiyona 25 Temmuz Cuma günü saat 19.00'daki ödül töreninin ardından yapılacak kutlamayla sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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