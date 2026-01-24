38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

İtalya Serie A'nın 22. haftasında lider Inter, sahasında lig sonuncusu Pisa karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 6-2 kazanarak sezonun en çarpıcı geri dönüşlerinden birine imza attı.

PISA İLK YARIDA ŞOK ETTİ

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Pisa, Stefano Moreno'nun 11 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve Inter savunmasını zor durumda bıraktı.

GERİ DÖNÜŞÜ ZIELINSKI BAŞLATTI

Inter'in artan baskısı sonucunda Pisa savunması penaltıya sebep oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda topun başına geçen Piotr Zielinski, 39. dakikada penaltıyı gole çevirerek geri dönüşün fitilini ateşledi.

İLK YARIDA SKOR TERSİNE DÖNDÜ

Zielinski'nin golünden yalnızca iki dakika sonra Lautaro Martinez kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Francesco Pio Esposito'nun attığı golle Inter soyunma odasına 3-2 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA INTER SAHNE ALDI

Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Inter, 82. dakikada Federico Dimarco'nun şık yarım vole golüyle farkı açtı. 86. dakikada Ange-Yoan Bonny skoru 5-2'ye taşıdı. Mücadelenin son sözünü ise 90+3'te Henrikh Mkhitaryan söyledi.

MİLLİ FUTBOLCULAR KADRODA YOKTU

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve genç futbolcu İsak Vural, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Bu sonuçla Inter puanını 52'ye yükseltirken, Pisa 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Cremonese deplasmanına çıkacak; Pisa ise Sassuolo'yu konuk edecek.