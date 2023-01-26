37 yaşında bu kadarı fazla! Herkes Burak Yılmaz'ın yaptıklarını konuşuyor
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Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveren'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede yıldızlaşan Burak Yılmaz, 1 gol-1 asistle galibiyetin en önemli mimarı oldu. 37 yaşındaki golcünün ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmemesi sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler Burak Yılmaz için övgü dolu yorumlarda bulundu.
Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşya geldi. Maça 37 yaşındaki Burak Yılmaz damga vurdu.
HEM GOL HEM ASİST
Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.
BURAK YILMAZ ŞOV YAPIYOR
Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 18 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.