37 yaşında bu kadarı fazla! Herkes Burak Yılmaz'ın yaptıklarını konuşuyor

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveren'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede yıldızlaşan Burak Yılmaz, 1 gol-1 asistle galibiyetin en önemli mimarı oldu. 37 yaşındaki golcünün ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmemesi sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler Burak Yılmaz için övgü dolu yorumlarda bulundu.