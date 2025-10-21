37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı.

Start öncesinde The Bodrum Cup'a emek veren isimlerden bu yıl hayatını kaybeden Necati Zincirkıran ile yaşamını yitiren diğer denizciler anısına denize çelenk bırakıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, start öncesinde yaptığı konuşmada, organizasyonun turizmin göz bebeği Bodrum'a hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Vali Akbıyık ile Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve protokol üyelerince Yalıkavak Marina'dan yarışın startı verildi.

Privia Black Etabı'nda 65 tekne, 12 millik Yalıkavak-Yalıkavak parkurunda yarıştı. "Nesillerce" özdeyişiyle yelken açan denizciler, Bodrum'un mavi sularında kıyasıya mücadele etti.

Ekipler yarışta, hem kıyı seyri becerilerini hem de stratejik manevra yeteneklerini sergiledi.

Organizasyon, 25 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.