37 dakikada yaptıklarının izahı yok! Lionel Messi, Arjantin formasıyla resital verdi

Son dünya şampiyonu Arjantin, hazırlık maçında Curaçao'yu 7-0 mağlup etti. 20, 33 ve 37. dakikada attığı gollerle hat-trick yapan Lionel Messi, 35. dakikada ise Enzo Fernandez'in golünün asistini yaparak maça damga vurdu. Sosyal medyada "Biz ne izledik?" yorumlarında bulunan futbolseverler, Messi'nin çılgın performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Arjantin ile Curaçao, hazırlık maçında Unico Madre de Ciudades Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular 7 golle kazanırken, Messi yine resital verdi.

MESSI'DEN HAT-TRICK

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin'de Lionel Messi, Curaçao'ya karşı oynanan hazırlık maçında şov yaptı. Dünyaca ünlü futbolcu 20, 33 ve 37. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer golleri23. dakikada Nico Gonzalez, 35. dakikada Enzo Fernandez, 78. dakikada Di Maria ve 87. dakikada Montiel kaydetti.

102 GOLE ULAŞTI

Lionel Messi, karşılaşmada attığı gollerle Arjantin formasıyla 102 kez fileleri havalandırmayı başardı. Dünyaca ünlü futbolcu mücadelede ayrıca Enzo Fernandez'in golünün asistini yaptı.