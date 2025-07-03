36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı

Galatasaray'da 14 yıl boyunca forma giyen Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son kaleci adayı Inter'in file bekçisi Yann Sommer oldu.

GARDI, SOMMER'İ ÖNERDİ

Chelsea'nin kalecisi Djordje Petrovic'i kadrosuna katmak isteyen Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin bonservis bedelinde 25 milyon euro'dan aşağıya inmemesi sonucu başka alternatiflere yöneldi. Bu doğrultuda Galatasaray'a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.

GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ ÜCRET

Bu doğrultuda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Gardi'ye Sommer ile görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer'in Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve yıllık 7-8 milyon euro istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter kalesini 53 maçta koruyan Sommer, kalesinde 55 gol gördü ve 22 maçta da kalesini gole kapadı.