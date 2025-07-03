36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı

36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Yann Sommer'i gündemine almıştı. 36 yaşındaki İsviçreli kalecinin Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve yıllık 7-8 milyon euro ücret istediği öğrenildi.

Galatasaray'da 14 yıl boyunca forma giyen Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son kaleci adayı Inter'in file bekçisi Yann Sommer oldu.

GARDI, SOMMER'İ ÖNERDİ

Chelsea'nin kalecisi Djordje Petrovic'i kadrosuna katmak isteyen Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin bonservis bedelinde 25 milyon euro'dan aşağıya inmemesi sonucu başka alternatiflere yöneldi. Bu doğrultuda Galatasaray'a dünya yıldızlarını getiren menajer George Gardi, yönetime Yann Sommer ismini önerdi.

GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ ÜCRET

Bu doğrultuda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Gardi'ye Sommer ile görüşmesi için onay verdi. Yapılan görüşmelerde 36 yaşındaki Yann Sommer'in Galatasaray'dan 2 yıllık sözleşme ve yıllık 7-8 milyon euro istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter kalesini 53 maçta koruyan Sommer, kalesinde 55 gol gördü ve 22 maçta da kalesini gole kapadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

O paralar sponsorSARAY'a. İki çağrı,iki üfleme işlem tamam. Gelsin paralar. Bahis, faiz, vaiz.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımastique:

sorun degil adamlarin sponsorlari saglam. hem 7-8 öderler sonra da2 milyon derler. kimse sesini cikarmiyor zaten

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.