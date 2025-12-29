Haberler

353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, yürütülen bahis soruşturması kapsamında 353 hakem ve 75 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

