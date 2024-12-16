34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti
İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu mücadele etti. Türkiye, 110 altın, 103 gümüş ve 177 bronz madalya ile birinci oldu.
34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Eş zamanlı 12 tatami üzerindeki müsabakaların ardından farklı kategorilerde 447 madalya sahibini buldu.
Sıralamada ilk 3'e giren ülkeler ve aldıkları madalyalar şöyle:
1. Türkiye: 110 altın, 103 gümüş, 177 bronz
2. Kazakistan: 2 altın, 5 gümüş, 10 bronz
3. Azerbaycan: 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz