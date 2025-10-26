Haberler

34. Alanya Triatlon Yarışları Sona Erdi

34. Alanya Triatlon Yarışları Sona Erdi
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 34. Alanya Triatlon Yarışları, Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen yaş grupları ve paratriatlon kategorisindeki yarışlarla sona erdi. Birinciler arasında kadın ve erkek sporcular çeşitli ülkelerden madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi.

Galip Dere Plajı'nda devam eden organizasyonun son gününde Yaş Grupları Türkiye Finali ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları yapıldı.

Yaş gruplarında sporcular 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurlarını geçerken Paratriatlon Dünya Kupası'nda ise 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

6 kategoride yapılan yarışlarda erkeklerde "PTWC" kategorisinde bireysel yarışan Semen Radaev, PTS2'de Japonya'dan Kenshiro Nakayama, PTS3'te İtalya'dan Fabrizio Suarato, PTS4'te Fransa'dan Gregoire Berthon, PTS5'te bireysel yarışmacı Aleksandr Konyshev ve PTVI'de Polonya'dan Lukasz Wietecki birinci oldu.

Kadınlarda ise PTS2'de Belçika'dan Gitte Welslau, PTS3'te İtalya'dan Serena Banzato, PTS4'te Kübra Dere, PTS5'te Birleşik Krallık'tan Lauren Steadman ve PTVI'da Fransa'dan Fanny Bourdelas birinciliği kazandı.

Yaş Grupları Türkiye finalinde ise erkekler yaş grubunda 20-24'te Arif Onur Saka, 25-29'da Doğukan Bayramoğlu, 30-34'te Aleksandr Variukhin, 35-39'da Barış İlhan, 40-44'te Alper Deniz 45-49'da Harun Arman, 50-54'te Ahmet Melih Yavaş, 55-59'da Murat Kırdı, 60-64'te Mehmet Akarcalı, 65-69'da Nihat Topuz, 70-74'te Fikret Akay, 75-79'da Werner Ammann birinciliği elde etti.

Kadınlarda ise 20-24'te İlkim Ardıç, 30-34'te Ece Calp, 35-39'da Dana Rakhimbekova, 40-44'te Özlem Özgün, 45-49'da Cemile Aksu Algan, 50-54'te Eleonora Semenovskaia, 55-59'da Tülay Tez Çakır birinci oldu.

Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri, belediye ve federasyon yetkililerince verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
