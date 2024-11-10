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33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri Sona Erdi

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Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri, 200 aracın ve 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışma sırasında sporcular, engebeli ve çamurlu parkurlarda mücadele etti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.

Yarışmaya Bursa'dan katılan Cihangir Aydın'ın kullandığı, Mehti Çelik'in ise yardımcı pilotluk yaptığı araç, çamur ve su havuzuna girdiğinde takla attı. 3 takladan sonra lastiklerinin üzerine düşen araçtaki yarışmacılar, parkura kaldıkları yerden devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keyifli mücadelelerin yaşandığını, yarışmalarda adrenalinin en üst seviyede olduğunu dile getirerek, "Seyircimiz coştu. Kampla başlayan etkinliğimizde buraya gelenler de büyük keyif aldı." dedi.

Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ise organizasyonun karavan turizmi açısından da keyifli hale geldiğini, ilerleyen süreçlerde de etkinliğe devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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