32. Golf Mad Turnuvası sona erdi

Golf Mad tarafından düzenlenen 32. Golf Mad Turnuvası, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sona erdi. Dört gün süren turnuvada 28 ülkeden 52 profesyonel golfçü dahil toplam 208 golfçü mücadele etti. Turnuvanın birincisi Artem Flatkin olurken, kazananlar ödüllerini aldı.

Golf Mad tarafından düzenlenen, profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 32. Golf Mad Turnuvası, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarındaki turnuvaya, 28 ülkeden 52'si profesyonel, 208 golfçü katıldı.

Dört gün süren organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda Artem Flatkin birinciliği elde ederken 5 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu. Organizasyonu Simon Dyson ikinci, Jason Evans üçüncü tamamladı.

Takımlar kategorisinde Maimilian Toll, Tilman Schmelzle ve David Boser'den oluşan Schoettgen birinci oldu.

Çukura en yakın vuruş ödülünü erkeklerde Lee Vyacheslav, kadınlarda ise Svetlana Busygina kazandı.

En uzun vuruş ödülünü ise erkeklerde Yergalı Yeraslan, kadınlarda Anasasia Nazımova elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini, organizasyon sorumlusu Golf Mad Direktörü Bekir Kara, Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık verdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
