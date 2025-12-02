Haberler

32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da Başladı

32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da Başladı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 32'nci Golf Mad Turnuvası, 28 ülkeden 208 golfçünün katılımıyla başladı. Turnuva, 4 gün sürecek ve profesyonel golfçüler toplam 90 bin Euro ödül için yarışacak.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 32'nci Golf Mad Turnuvası'nda 28 ülkeden 208 golfçü mücadele ediyor.

32'nci Golf Mad Turnuvası başladı. 28 ülkeden 52'si profesyonel 208 golfçünün mücadele ettiği turnuva 4 gün sürecek. Organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak. Turnuvada, 6 kez dünya şampiyonu olan Simon Dyson, 4 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock, 1 kez dünya şampiyonu olan Damian Mqgrain gibi isimler yer alacak.

Organizasyon sorumlusu Bekir Kara, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 90 bin Euro ödülün sahibi olacağını belirtti. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçünün 5 bin Euro ödül alacağını dile getiren Kara, amatör golfçülere konaklama ve sahada oyun oynama ile uçak bileti ödülleri olduğunu söyledi.

Kara, "Kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvada 250 golfçüyü bölgeye getirmek turizm açısından çok önemli. Profesyonel golfçülerden 6 kez dünya şampiyonu olan Simon Dyson, 4 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock, 1 kez dünya şampiyonu olan İrlandalı Damian Mqgrain de burada yarışacak" ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 6 Aralık Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
