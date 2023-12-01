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300 sporcu Hacılar'da oryantiring yarışlarına katılıyor

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Hacılar ilçesinde düzenlenen Kayseri Oryantiring Sürat Yarışlarına 300 sporcu katılıyor. Yarışlar 4 gün sürecek ve sporcular haritalarla yönlerini bulup finiş çizgisine ulaşmaya çalışacaklar.

- 300 sporcu Hacılar'da harita ile yönlerini bulacak

Hacılar, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yapıyor

KAYSERİ - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı'nın özel yarışmalar faaliyet programında yer alan Kayseri Oryantiring Sürat Yarışları, Hacılar ilçesinde verilen start ile başladı. 4 gün sürecek yarışlarda 300 sporcu yarışacak.

Yarışların startı Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından verildi. Start alan sporcular, ellerindeki haritalarla hazırlanan parkurlarda yönlerini bularak en kısa sürede finiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Etkinliğin 4 gün süreceğini aktaran Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Her alanda olduğu gibi Kayseri bugün güzel bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Bugün Hacılar'dayız. Oryantiring Sürat Yarışlarının başlangıç günündeyiz. Müsabaka 4 gün sürecek. Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle gerçekten Türkiye'nin sayılı ilçelerinden biri. Yarışın burada düzenlenmesinden çok mutluyuz" dedi.

Yarışlar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor olduğunu vurgulayarak, "Bugün Hacılar'da oryantiring branşında Kayserimizde bir ilki gerçekleştirmek adına Hacılar Belediye başkanımızın himayelerinde güzel bir start vereceğiz. İnşallah 4 gün boyunca Kayserimizde oryantiring yarışlarının çok yoğun katılım olduğu Kayseri Sürat ve Türkiye Şampiyonası'nın da önemli bir etabının olduğu bir yarış gerçekleşiyor. Hacılar'ın tarihi ve doğa dokusuyla birlikte gerçekten güzel bir ambiyansı var. Burası gerçekten spor ilçemiz. Bugün bu startı verirken tabi ki en önemlisi de ailece yapılan ve 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor olduğu için Hacılar'da da bu branşı inşallah yoğun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Önemli bir haritalandırma bölgesi oldu burası. İnşallah bundan sonra da önemli yarışlara ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise yarışların ilçelerinde gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'de oryantiring yarışlarının bugün itibariyle startını veriyoruz. 300 sporcumuz katılıyor, 4 gün sürecek yarışmamız. 10 yaşından başlayıp 60 yaşına kadar devam eden ailece yapılan bir spor Haritayla yön bulma yarışı. Böyle güzelliklerin ilimizde olması noktasında ziyadesiyle mutluyuz. Değerli yarışmacılarımız var. İlçemizin güzellikleriyle, doğasıyla, tabiatıyla, tarihi güzellikleriyle gerçekten konum itibariyle de değişik bir coğrafya" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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