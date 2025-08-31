30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası Sonuçlandı
Türkiye Bilardo Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası, Hacı Vatansever'in birinci olduğu çekişmeli maçlarla sona erdi. Veysel Karamanlı ikinci, Semih Göncüoğlu üçüncü, Mustafa Yavuz ise dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği 2025 faaliyetleri programında yer alan 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası sona erdi.
Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan 30 Ağustos 3 Bant Zafer Kupası'nda Hacı Vatansever birinci, Veysel Karamanlı ikinci, Semih Göncüoğlu üçüncü ve Mustafa Yavuz ise dördüncü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü, turnuva sonunda; "Turnuvaya katılım sağlayan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor