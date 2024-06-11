Üye Girişi
Haberler

3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'i bu sezon istediği gibi bitiremeyen ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

 Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 12 Haziran Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bahar sezon finali bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte? Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı? #9917 Bebekle seyahate çıkarken nelere dikkat edilmeli? Ebeveynler bu haber size! Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler? Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu? Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı

Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title