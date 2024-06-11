3 yıllık anlaşma imzalayacak! Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına formayı giydiriyor
Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Süper Lig'i bu sezon istediği gibi bitiremeyen ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid'e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini bu kez kabul etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Bronckhorst'un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Gabriel Paulista'nın menajeriyle birlikte son görüşmeler ve sağlık testleri için çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.