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3'üncü Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın saat 16.00'da Bigaspor'u ağırlayacak

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın saat 16.00'da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Bigaspor'u ağırlayacak. Grupta Ayvalıkgücü'nün 6, Biga'nın 5 puanı bulunurken, Bigaspor geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-0 yenmişti.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Eskişehir Anadolu'ya deplasmanda mağlup olan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın Bigaspor'u ağırlayacak.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Bigaspor geçen hafta evinde şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'u 3-0 yenerek çıkışa geçmişti. Grupta Ayvalıkgücü'nün 6, Biga'nın 5 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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