Haberler

Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nda İkinci Etap Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı.

Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ikinci etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışın ikinci gününde, 31 ülkeden 135 sporcu, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nden (KAFUM) verilen startla şehir etabında pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in startını verdiği etapta sporcular, Türkoğlu ve Pazarcık güzergahındaki 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak yeniden KAFUM'da finiş çizgisini geçti.

Yarışın ikinci etabında İtalya'dan Dusan Rajovic birinci, Japonya'dan Lucas Carstensen ikinci, Türkiye'den Emin Mehmet Çiçek ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi-Başkonuş etabıyla devam edecek, 7 Ağustos'ta düzenlenecek Yeşilgöz-KAFUM etabının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı

Kan Şelalesi'ndeki sır çözüldü! Buzulların altında çığır açacak keşif
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Kiminin tiki, kiminin ilgisi büyük
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Korkulan oldu! Ölümcül virüs onlarca çocuğun canını aldı