3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu mücadele etti.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, son gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce şampiyonaya 16 tekneyle başladıklarını bu yıl iki katı tekneyle yarıştıklarını söyledi.

Marmaris'in yat yarışları için en şartlara sahip vurgulayan Çelik, "Marmaris'in yelken potansiyeli ve rüzgarı, tekne sayımızı bu şampiyonada iki katına çıkarttı. Planladığımız kadar yarış yapamasak da çok güzel bir seri yakaladık." diye konuştu.

Şampiyon yelkenciler kupalarını kulüp bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Eker40 (Petr Kochnev)

3- Lagertha (İvan İvanov)

ORC-B

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Courrier Du Coeur (Evgeny Andria)

3- Fox-L (Andrei Bratan)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Anyuta (Valentin Dudukalov)

ORC-D

1- İvana (Mark Abdrakipov)

2- Blue X (Berkcan Arat)

3- Agile (Tunca Çalışkan)

Kaynak: AA / Sabri Kesen
